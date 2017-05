In Bisamberg, Oberrohrbach und Langenzersdorf laden Imker ein

BISAMBERG / OBERROHRBACH / LANGENZERSDORF. Am Sonntag, 21. Mai, laden Imker zum "Tag des offenen Bienenstocks" ein. Von 14 - 18 Uhr bei der Familie Schraml in Bisamberg (Hauptstraße 81), von 13 - 17 Uhr bei Familie Leitner in Oberrohrbach (Waldstraße 26) und von 10 - 16 Uhr in der Imkerei Topolanek in Langenzersdorf.