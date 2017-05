"Teresa Veilchenblau rettet Stockerau"

12.05.2017, 10:42 Uhr

Stadtgeschichte für Stockerauer Schulkinder

STOCKERAU. Sie ist schlau, liebt Stockerau und ihre Lieblingsfarbe ist veilchenblau – die BelvedereBüchderei stellt sich im Maria Theresia Gedenkjahr ganz in den Dienst der jungen Leserinnen und Leser und gibt den ersten Stockerauer Stadtführer für Schulkinder heraus.Ein märchenhafter Beginn, drei lustige Hauptdarsteller, Rätsel zur Stadtgeschichte und jede Menge bunte Bilder von den Wahrzeichen der Stadt machen den neuesten Band der "Schwuppdiwupp-Leserförderung" so attraktiv. Nicht nur für den Gebrauch im Unterricht, auch für alle neu zugezogenen Familien mit Kindern bietet "Teresa Veilchenblau" einen unterhaltsamen und überschaubaren Einstieg in die Geschichte Stockeraus."Als Autorin und Bibliothekarin bin ich überzeugt, dass wir unseren Kindern einen Blick in die Geschichte nicht vorenthalten dürfen und alles nur Erdenkliche tun müssen, um ihnen einen lustigen und doch informativen Zugang, sowohl zum Lesen als auch zu ihrer Heimatstadt, zu ermöglichen", erklärt Sabine Janik. Für Schüler- oder Kindergruppen präsentiert die Stockerauer Bücherei-Leiterin den neuen Stadtführer auch in Form eines Bilderbuchkinos.