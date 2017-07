Unternehmerführerschein: Sie haben ihn in der Tasche

18.07.2017, 12:18 Uhr

Jugendlichen Wirtschaftskompetenz zu vermitteln ist Petra Gollhofer, Direktorin der Neuen Mittelschule, ein großes Anliegen.

LANGENZERSDORF. So können die Kinder an der Langenzersdorfer Schule nicht nur den "Europäischen Computerführerschein" absolvieren, sondern auch noch, im Rahmen einer unverbindlichen Übung, den "Unternehmerführerschein". Als Partnerschule fungiert hier die HAK Korneuburg, Lehrerin Christine Polster macht die Schüler fit in Sachen Wirtschaft. "Sechs unserer Schüler sind zur Prüfung angetreten und alle haben bestanden", freut sich Direktorin Gollhofer. Zur Belohnung gab es dann für Manuel Loicht, Thoralf Böhmer, Lukas Gehringer, Markus Breyer, Michael Kuntschik und Daniel Koller ein Zertifikat von der Wirtschaftskammer. Und Gollhofer weiß: "So etwas macht sich im Lebenslauf immer gut."