Vernissage der Ausstellung "JUNGE RÖMER" am 19.10.2017 im LANGENZERSDORF MUSEUM

Bei IGEMOJN handelt es sich um eine Künstlerinnenvereinigung, die sich 2013 formiert hat. Alle Mitglieder haben ein zweijähriges Atelierstudium mit anschließender einjähriger Meisterklasse in der Akademie Geras bei Prof. Christian Ludwig Attersee absolviert (Diplom Juni 2016). Die 13 ausstellenden Künstlerinnen (Eva Dvorak, Roswitha Eisenbock, Andrea Gedl, Renate Kastner-Fried, Traute Macom, Crenguta Mitrofan, Silvia Mitsche, Angelina Nadalini, Hannelore Rudisch-Gissenwehrer, Eva Schebesta, Christa Strasser, Ulli Ströbitzer und Gabriele Zagler) beschäftigen sich in den für die Schau „JUNGE RÖMER“ geschaffenen Werken mit der Künstlerpersönlichkeit FALCO (1957-1998) und dessen Werk.

BegrüßungMag. Gregor-Anatol Bockstefl, MuseumsleiterEinführende WorteMag. Michaela Pappernigg, KunsthistorikerinEröffnungBürgermeister Mag. Andreas ArbesserMusikalische Umrahmung4someswingAusstellungsdauer bis 5. November 2017 (Finissage)Bei der Finissage der Ausstellung am 5. November 2017, 17:00 Uhr liest die Autorin (und Mitglied der Künstlergruppe IGEMOJN) Hannelore Rudisch-Gissenwehrer aus ihrem neuen Buch „Gorbatschows Katze“. Katzen sind nicht nur die Lieblingstiere der Internet-Community: In der humorvollen Titelgeschichte behauptet die Autorin, dass diese sanften Schnurrer sich überdies auch in zunehmendem Maße in den Ablauf der Weltgeschichte einschleichen. An mehreren Orten und in verschiedenen Sprachwelten gleicherweise zu Hause und mit Gespür für typische Situationen und unterschiedlichste Mentalitäten hält die Autorin Beobachtungen, Zugetragenes und Selbsterlebtes mit sicherem Pinselstrich in ihren Erzähltexten fest.Dr. Hannelore Rudisch-Gissenwehrer studierte in Wien Geschichte, Germanistik, Architektur und Sprachen sowie Malerei bei Christian Ludwig Attersee und arbeitete als PR-Managerin und Journalistin (zuletzt für „Der Standard“).Freier Eintritt bei der Vernissage am 19.10.2017Freier Eintritt zur Finissage und Lesung am 05.11.2017 mit gültigem MuseumsticketÖffnungszeiten:Samstag, Sonntag, Feiertag 14:00 bis 18:00 (Kassaschluss: 17:30 Uhr) und nach VereinbarungInfos: Tel. 02244 3718, www.lemu.at