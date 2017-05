Vor 100 Jahren – 18. Mai 1917

15.05.2017, 00:00 Uhr

Vor 100 Jahren schrieb die Wochen-Zeitung für das Viertel unter dem Manhartsberge:

"Brand (Korneuburg). Am Montag, den 14. Mai 1917 um 1/2 3 Uhr nachmittags entstand in einer Militär-Baracke unweit des hiesigen Bahnhof-Stationsgebäudes ein Brand, welcher diese Baracke, in der sich alte Monturen und Entlaufungsapparate befanden, zu Gänze einäscherte. Dem raschen Eingreifen der Freiw. städtischen Feuerwehr und der Schiffswerfte-Feuerwehr im Verein mit der Militärmannschaft gelang es zu verhindern, daß der Brand auf die sehr gefährdeten, den Flammen reichliche Nahrung bietenden Nachbarobjekte übergriff. Wäre der Brand zur Nachtzeit ausgebrochen oder hätte sich der spätere starke Wind eingestellt, würde es kaum möglich gewesen sein, den Brand zu lokalisieren. Der Schaden ist ziemlich bedeutend. Die Entstehungsursache ist nicht bekannt."