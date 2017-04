Vor 100 Jahren – 27. April 1917

25.04.2017, 00:00 Uhr

Vor 100 Jahren schrieb die Wochen-Zeitung für das Viertel unter dem Manhartsberge:

In der Nacht zum 19. April wurden der hiesigen Wirtschaftsbesitzerin Katharina Schwarzböck aus dem unversperrten Hühnerstalle im Hofe 20 Hühner und ein Hahn gestohlen und ein Versuch unternommen, zwei Schweine zu stehlen; die Schweine wurden mit Schnittwunden am Körper gefunden. Auch beim Taglöhner Friedrich Neumaier wurde zu stehlen versucht: als Neumaier in der Früh des 19. seinen Ziegenstall betrat, fehlten zwei Ziegen. Etwas später sah er sie zu seiner Freude auf der Gasse wieder. Wahrscheinlich sind dieselben Diebe nicht geschickt genug gewesen, diese Beute wegzuschaffen. Am ersten Tatort wurden zwei Fahrscheine der Wiener Trambahn gefunden; jedenfalls sind Wiener Einbrecher im Spiele."