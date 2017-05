Vor 100 Jahren – 4. Mai 1917

02.05.2017, 00:00 Uhr

Vor 100 Jahren schrieb die Wochen-Zeitung für das Viertel unter dem Manhartsberge:

Der Herr Oberkommissär Hoffmann hat einen Aufruf erlassen, in welchem er die Bevölkerung auffordert, durch zahlreiche Spenden mitzuwirken, armen Kindern ein warmes Mittagsmahl zukommen zu lassen. Geldspenden mögen in der Gemeindekanzlei abgegeben werden. Es werden aber auch Mitglieder eines Damenkomitees in die Häuser kommen, um Spenden zu sammeln. Wie wir hören, haben sich an 600 Kinder zur Ausspeisung gemeldet. Es werden vorerst die dürftigsten herausgesucht werden müssen bis die Mittel vorhanden sein werden, den Kreis der zu Verteilenden zu erweitern."