Vor 100 Jahren – 5. Oktober 1917

02.10.2017, 00:00 Uhr

Vor 100 Jahren schrieb die Wochen-Zeitung für das Viertel unter dem Manhartsberge:

Als kürzlich der Nachtwächter Heider seinen Rundgang machte, betrat er einen mit einem schweren Rücksack beladenen Mann, der abseits der allgemeinen Verkehrswege durch die Stadt zu kommen trachtete. Er nahm ihn auf die Sicherheitswachstube mit, woselbst bei Durchsuchung des Rucksacks außer einer entsprechenden Menge Kartoffeln auch 10 tote Hühner vorgefunden wurden. Der Fremde gab unumwunden zu, daß er sowohl die Kartoffel wie die Hühner, in Leitzersdorf gestohlen habe, um sie in Wien zu verkaufen. Der Mann wurde dem Gerichte eingeliefert, die Hühner aber in Korneuburg um dem Preis von 7 bis 11 K per Stück 'verwertet'."