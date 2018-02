Vor 100 Jahren – 8. Februar 1918

05.02.2018, 00:00 Uhr

Vor 100 Jahren schrieb die Wochen-Zeitung für das Viertel unter dem Manhartsberge:

"Großer Diebstahl. Achtung für Vermieter. Einen schweren Schaden hat die hier, Probstberhardstraße wohnhafte Frau Josefine Schaller durch zwei ihr unbekannte Mieter erfahren. Am 13. Jänner mieteten bei ihr ein jüngerer Mann und eine Frau ein Zimmer, das sie am 29. Jänner heimlich verließen. Gleich darauf entdeckte Frau Schaller, daß ihr die feinen Herrschaften verschiedene Bettwäsche, eine Lampe, aus einem Kasten eine Pelzboa, Tuchentüberzüge und einen Frauenrock im Gesamtwerte von etwa 1400 K gestohlen hatten. Die in den Meldezettel eingetragenen Namen sind offenbar falsch."