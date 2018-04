Werftbühne Korneuburg 2018: Wir verlosen Tickets für die "MozARTgroup"

24.04.2018, 12:50 Uhr

Von 23. bis 27 Mai 2018 geht es in der Korneuburger Werft wieder rund: Theater, Kabarett und ganz viel Musik.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Sie steht vor der Tür, die heurige Saison der Korneuburger Werftbühne. Los geht es am 23. Mai (20 Uhr) mit Theater. "Mirandolina", eine Komödie von Goldoni, steht heuer auf dem Programm und natürlich spielen für Sie wieder bekannte Korneuburg, wie Bürgermeister Christian Gepp und Stadtpfarrer Stefan Koller, mit.Weiter geht es am 24. Mai (20 Uhr) mit Lukas Resetarits, der seinen "70er leben lassen" wird. Gleich am nächsten Tag (20 Uhr) heißt es "Weiberwellness" mit Lydia Prenner Kasper und am 26. Mai (20 Uhr) zeigt Ihnen die "MozARTgroup" die "Vier Saiten der Welt". Zum krönenden Abschluss erwartet die Besucher auch heuer wieder am 27. Mai (17 Uhr) ein fulminantes Konzert der Musikschule der Korneuburger Musikfreunde.

Gewinnspiel

Tickets: Bürgerservice Korneuburg, Tel. 02262/770-411 oder www.werftbuehne.at Wir verlosen 3 mal 2 Karten für die "MozARTgroup" am 26. Mai, 20 Uhr, in der Werft-Halle 55. Die MozARTgroup begeistert seit über 20 Jahren auf vier Kontinenten ein treues Publikum und wurde mit zahlreichen internationalen Preisen bedacht. Aber keine Sorge: Auf Sie wartet hier kein trockenes Konzert, sondern jede Menge Witz und Ironie.Einfach auf den Mitmach-Button klicken. Die Gewinner werden rechtzeitig telefonisch verständigt.Sonntag, 13. Mai 2018