Wertungsrichterin bei der internationalen Tanzweltmeisterschaft

01.10.2017, 22:34 Uhr

Nach mehreren harten Tagen, mit wenig Schlaf, starten in der kommenden Woche sehr viele Kurse, für Teilnehmer vom ersten Lebensjahr bis in hohe Alter, in zahlreichen Orten des Weinviertels, in der Tanzschule Danek.Vieles das am Wochenende gewertet wurde ist auch in der Tanzschule Danek zu lernen und kann von Neukunden ausprobiert werden, da die Tanzschule auf Qualität und gut ausgebildete Tanzlehrer und Pädagogen setzt!Schnuppern für neue Kunden ist in der Tanzschule Danek daher immer kostenlos!