Wo ist Chihuahua "Tiffany"?

15.05.2017, 08:25 Uhr

Denise Sladek sucht verzweifelt nach ihrer entlaufenen Hündin

BEZIRK. "Ich suche seit Donnerstag, 4. Mai, nach meinem Chihuahua", ist Denise Sladek schon ganz verzweifelt. Die Hündin, die auf den Namen "Tiffany" hört, ist gechipt, trägt ein rosarot-kariertes Halsband und Fremden gegenüber sehr scheu.Tiffany ist in Bisamberg, Richtung Elisabeth Höhe, entlaufen. "Dort wurde sie angeblich auch am Montag, den 8. Mai, gesehen, bevor sie wieder in den Wald zurück gelaufen ist", erzählt Sladek.Nun bitte die verzweifelte Hundemama um Hilfe: "Sollte sie jemand mitgenommen haben, bitte ich denjenigen, sie mir wieder zurück zu bringen. Ich warte schon sehr verzweifelt auf Tiffany."Wer die Hündin gesehen oder vielleicht schon aufgelesen hat, soll sich bitte unter 0660 / 255 9799 melden!