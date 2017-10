Zentrum im Zentrum

02.10.2017, 20:52 Uhr

Feierliche Eröffnung des Gemeindezentrums Rußbach

...die halbe Ortschaft war bei durchwegs sonnigem Wetter auf denBeinen, um am Festakt und gemütlichen Beisammensein teilzunehmen.Nach der Messfeier haben Darbietungen des Kindergartens und derVolksschule das durchaus launige Programm abgerundet, der Musik-verein, der sich nun endlich über ein angemessenes Probelokalfreuen darf, hat für die musikalische Umrahmung und den Frühschoppengesorgt.Die anschließende Bratwurst-Verpflegung wurde von den bauaus-führenden Firmen und von Frau Dr. Sandra Hochfelsner gesponsert, dieMusikerdamen hatten für eine Kaffee- und Mehlspeisenbar - und derWeinbauverein für eine gut sortierte Weinkost gesorgt.Selbstverständlich war das gelungene Bauwerk, das die Gemeinde, denProbenraum für die MusikantInnen und - last but not least - die Ordina-tion der Gemeindeärztin mit Räumlichkeiten für Physiotherpie-Behand-lungen barrierefrei beherbergt, zur Besichtigung freigegeben.