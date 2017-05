15. Waschberglauf Leitzersdorf

10.05.2017, 12:38 Uhr

Bereits zum 15. Mal bat der USV Leitzersdorf am Sonntag zum Frischeis Waschberg-Crosslauf.

LEITZERSDORF. In sechs Gruppen starteten Läufer aller Altersgruppen zum bereits legendären Waschberglauf. Die den Samstag betreffende, doch relativ gute Wettervorhersage, förderte den Andrang zum Laufevent und so starteten jede Menge Läufer zu den Bezirksblätter Knirpse- und Kinderläufen über 600 und 1.150 Meter, Wagners Burgkracherl Jugendlauf über 2.600 Meter, Raiffeisen Familienlauf mit Wertung in Zehner-Jahrgängen über 5.150 Meter und Frischeis Hauptlauf sowie Nordic-Walking und Smoveywalk. Beim Familienlauf und Frischeis Hauptlauf über 10.170 Meter gab es auch die Möglichkeit zur Teamwertung mit drei Startern.Die Siegerlisten zu den Läufen, die auch zum österreichischen Volkslaufcup und Schmidataler Laufcup zählen, finden Sie unter: