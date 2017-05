05.05.2017, 19:08 Uhr

Tanzmeisterschaften "Dancestar World Tour 2017 Austria" in Zell am See.

LANGENZERSDORF. Mit sensationellen 18 Pokalen kamen die Kinder und Jugendliche des Tanzstudios Elizabeth Mills von der "Dancestar World Tour 2017 Austria" zurück. Zudem haben zwölf Beiträge die Qualifikation zu den "Dancestar World Tour 2017 Finals" in Kroatien geschafft.Und wer sehen will, was die Langenzersdorfer "Dancestars" so alles drauf haben, der hat am 10. und 11. Juni im Festsaal die Gelegenheit dazu.