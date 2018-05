AMF-Autocross: Bernadette Punkenhofer siegt in Nyirad

01.05.2018, 09:52 Uhr

statt. Gemeinsam mit der Zentraleuropäischen Zone und den Landesmeisterschaften Ungarns, Slowenien und der Slowakei fand dieses am ungarischen EM-Kurs instatt. Bei ungetrübten Sonnenschein und sommerliche Temperaturen fanden sich an die 50 Fahrer zum Rennen ein, davon immerhin 9 aus Österreich.

Die hohen Temperaturen bereiteten dem Veranstalter allerdings große Schwierigkeiten bei der Bewässerung der Strecke so dass es – vor allem bei den Zeittrainings – zu ziemlichen Sichtbeeinträchtigungen durch Staubentwicklung kam. Dazu kam noch dass Samstagabend das einzige Spritzenfahrzeug defekt war und so das zweite Zeittraining der Buggyklassen auf Samstag verschoben werden musste.Bei denlieferte die Oberösterreicherin(Skoda Felicia) fast das perfekte Wochenende ab: nach Trainingsbestzeit und 2 Siegen in den Vorläufen – lediglich im Run 2 musste sie sich nach verschlafenem Start dem Slowakengeschlagen geben – zeigte sie auch im Finale eine überzeugende Vorstellung. Mit überlegenem Vorsprung konnte sie damit bereits ihren erst zweiten Zonenlauf, vorund, für sich entscheiden. Herzliche Gratulation dazu!Keine österreichischen Starter gab es in der. Hier erzielte der Italiener(Mitsubishi Colt) die schnellste Trainingszeit, in den Vorläufen musste er sich aber jeweils schon am Start hinter dem Slowaken(Mitsubishi Lancer) einreihen.nahm auch das Finale, das nach einem Unfall des stark fahrenden(ISR, Mitsubishi Lancer) abgebrochen und neu gestartet werden musste, von der Poleposition in Angriff. Nach deutlicher Führung ereilte ihn aber ein technischer Defekt, so dassdenerbte. Dahinter konnten sich der, das ganze Wochenende über unauffällige,(H, Skoda Fabia) und der in der Zweiradklasse startende(SLK, Ford Puma) platzieren.Die größte Anzahl an Heimischen Fahrern, 6 an der Zahl, fand sich wieder bei denein, die gemeinsam mit dendurchgeführt wurde. Die pace gab hier aber – nicht ganz unerwartet – der regierende Europameister(CZ) vor. Einem Ausfall in Vorlauf 2 standen Trainingsbestzeit, 2 Vorlaufsiege und ein gewonnenes Finale gegenüber. Aber speziellzeigte eine bärenstarke Vorstellung und konnte ihn im Finale ziemlich lange unter Druck setzen. Am Ende musste er sich aber mitbegnügen. Aufkam(SLK) ins Ziel, wurde aber nach dem Rennen - offensichtlich wegen Unterschreitung des Mindestgewichtes -, so dass der letzte Podestplatz an den Moldawierging. Zweitbester Österreicher wurdeder alsins Ziel kam, aber immerhin in Vorlauf 3 einen Laufsieg einfahren konnte. Ebenfalls fürs Finale qualifizieren konnten sich) undder alsgewertet wurde. Nach einem durchwachsenen Rennwochenende mit 2 Ausfällen in den Vorläufen konnte sichnicht für den Endlauf qualifizieren und wurde angewertet.musste nach Kardanwellenbruch im 2. Vorlauf mit einer schmerzhaften Unterschenkelverletzung aufgeben.Die Wertung bei denkonnte der Tschechevor seinem Landsmannentscheiden.undvertraten Österreich bei den. Allerdings musstebereits nach den Zeittrainings, mit technischen Problemen, sein Rennwochenende beenden. In den Vorläufen dominierten(CZ) und(H), der allerdings nach Ausfall in Vorlauf 3 nicht mehr zum Finale antreten konnte. Nach dem Start des Endlaufes konnte sich zunächst(H), in Führung setzen, dem allerdings bei der Anfahrt zum Sprung das rechte Vorderrad wegbrach. Gleiches passierte hier auch noch den beiden Ungarnund(I) übernahm nach dem Ausfalldie Spitze, wurde aber im Laufe des Rennens vonund(H) niedergerungen. In dieser Reihenfolge ging es auch ins Ziel., der einzig verbliebene österreichische Vertreter, musste sich mitzufrieden geben.erfolgt dann am WRT Ring in Hollabrunn auch der Auftakt zur. Auch hier wird ein ordentliches Spektakel zu erwarten sein. Nähere Informationen sind auf der(www.wrt-hollabrunn.at) zu finden. Also Termin vormerken!