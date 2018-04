AMF-Autocross: Saisonauftakt in Humpolec

25.04.2018, 12:42 Uhr

starteten die Autocrosser derin die neue Saison. Fast schon traditionell fiel der Startschuss dazu im tschechischen. Gemeinsam mit der Zentraleuropäischen Zonen- und der Tschechischen Meisterschaft fiel der Startschuss zum Kampf um Punkte, Siege und Meistertitel.Nachdem in den vorigen Jahren widrige Wetterbedingungen geherrscht hatten erfreute heuer der April mit hochsommerlichen Temperaturen und nahezu ungetrübt blauen Himmel. Das lockteins tschechische Hochland. Darunter auch

Die meisten österreichischen Starter, nämlich fünf, fanden sich bei denein. Dafür dass es ihnen nicht zu leicht gemacht wurde sorgten unter anderem der regierende Europameister, der drittplatzierte der vorjährigen EMund der Holländer. Der Waldviertlermusste bereits im ersten Zeittraining seinen Opel Buggy mit Motorproblemen abstellen und w.o. geben. Sein erstes Rennen überhaupt bestritt, ein Spross aus der Ernsthofener Autocross Dynastie. Mit durchaus ansprechenden Leistungen konnte er sich fürs Finale qualifizieren, welches für ihn auf Rang 6 endete. Unmittelbar dahinter klassierte sich, der damit nach jahrelanger Pause, sein Comeback-Wochenende ebenfalls mit guten Punkten für die Meisterschaft krönen konnte. Überragender Fahrer des Finales war aber der junge Tscheche, der sich deutlich vor seinem Landsmanndurchsetzen konnte. Dahinter fuhr lange Zeit, anscheinend ungefährdet, auf Rang 3 vor, der in ein rundenlanges Duell mitverstrickt war. Schließlich konnte sich der Holländer sowohl gegenals auch gegen, der allerdings durch eine gebrochene Radaufhängung links vorne deutlich beeinträchtigt war, durchsetzen und den letzten Platz am Stockerl erobern. Auchkonntenoch passieren und sich als bester Österreicher Rang 4 sichern.fanden sich bei den bärenstarkenein. Neben sämtlichen tschechischen Spitzenfahrern auch der regierende Europameisteraus Deutschland. Für Österreich gingen die beiden Niederösterreicherundan den Start. Sie lieferten zwar durchwegs ansprechende Leistungen ab, waren aber im Semifinale chancenlos und verfehlten knapp die Qualifikation für den Endlauf. Auch für Europameisterwar hier, nach Reifenschaden, Endstation. Im Finale führte Titelverteidigereinen tschechischen 9-fach Erfolg an. Auf den Plätzen landetenund. Auch der inzwischen 73jährige Methusalem des Autocross Sports,, konnte sich wieder für den Endlauf qualifizieren und beendete diesen als sechster. Fürendete das Wochenende auf Rang 11,wurde 14.Die dritte Klasse in der heimische Fahrer an den Start gingen waren dieund Amazone. Alle 3 stammen aus Oberösterreich, pilotieren einen Skoda Fabia und starten für den Znaimer Klub KRTZ. Währendihren ersten internationalen Start absolvierte und letztendlich das Final als 11. nach den Vorläufen denkbar knapp verpasste konnten sich sowohlals auchdafür qualifizieren. Hier konnte sichvor dem Dominator der Vorläufe,, und(alle CZ) durchsetzen. Fürstand am Ende Rang 4 zu Buche,platzierte sich als sechster!Leider fanden sich in den übrigen Klassen, die allerdings meist nur zur tschechischen Meisterschaft zählten, keine österreichischen Starter ein. Trotzdem auch ein bisschen was dazu:Einen großen Aufschwung gab es bei den, die im letzten Jahr eigentlich nur so dahin vegetierten und immer nur 3-4 Fahrzeuge an den Start brachten. Hier fanden sich 8 Piloten ein; teilweise aus den Racerbuggies nachgerückt, aber auch der Spaniernutzte die Chance um für die Europameisterschaft zu testen. Der Sieg machten sich aber die erfahrenen Fahrer unter sich aus und am Ende konnte sichvor Titelverteidigerdurchsetzen.Ebenfalls sehenswert war die Beteiligung bei den- speziell in der Einsteigerklasse bis: hier fanden sich 15 Fahrer am Start ein. Die Leistungsunterschiede waren zwar eklatant aber speziell im Finale entwickelten sich doch einige sehenswerte Zweikämpfe. Den Sieg konnte sichsichern. Bei den Buggies biskonnte sichund bei denen bisdurchsetzen.Leider am absteigenden Ast befindet sich das Teilnehmerfeld der. In beiden Klassen gemeinsam (TAX + D5) brachte man es gerade mal auf 11 Nennungen. Trotzdem waren die gezeigten Leistungen durchaus sehenswert und konnten die zahlreichen Zuseher faszinieren. Am Ende blieb ein rein tschechisches Podium mitvorundEin Thema für sich waren wieder diedes. Mit bis zu 14 Startern pro Lauf war das Gedränge auf der Strecke natürlich groß und es kam folglich auch immer wieder zu Rennabbrüchen in Folge von Überschlägen. Zum Glück blieben diese aber ohne ernstliche Folgen. In Abwesenheit von Titelverteidigerkonnte sich im Finalevor seinen tschechischen Landsmännernunddurchsetzen.auch heuer wird dieses Offroad Spektakel wieder in Österreich zu bewundern sein. Amgeben sowohl dieals auch die Fahrer desaman den Start.