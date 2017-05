Stockerauer bei Weltrekordversuch dabei

15.05.2017, 09:10 Uhr

Formel 1 Club Austria startet zwei spektakuläre Kart-Weltrekordversuche: 13-jähriger Jan Zeiler aus Stockerau ist mit dabei!



Stockerau mit dabei

STOCKERAU. Am 26. und 27. Mai startet der Formel 1 Club Austria in der Kart1Arena in Bratislava gleich zwei spektakuläre Weltrekordversuche für das Guinness Buch der Rekorde: Im Einzel und mit der Mannschaft. Den aktuellen 24 Stunden Weltrekord hält der US Amerikaner Tray Shannon mit 733 km. Vier der besten Kartfahrer Österreichs werden versuchen, diese Bestmarke zu überbieten. Im Teambewerb wird der Indoor Weltrekord erstmals offiziell in Angriff genommen. Was einem der drei Trabitsch-Teams den Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde sichern wird.Jan Zeiler (13) geht mit dem Trabitsch-BLUE-Team an den Start. Erste Fahrten mit dem Kart machte der Stockerauer bereits mit sieben Jahren. Seit 2016 trainiert Zeiler regelmäßig mit dem Formel 1 Club Austria und konnte bereits bei diversen Indoor- und Outdoor-Kart-Events seine Leidenschaft ausleben.