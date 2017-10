Taekwondo Kumgang Stockerau bei der Hungarian Open Poomsae

13.10.2017, 15:47 Uhr

1x Gold und 1x Silber für Brigitte Birochs

Bereits zum zehnten Mal nahm Kumgang Stockerau an der Hungarian Open Poomsae teil.Bei der Wettkampfdisziplin Poomsae führt der Wettkämpfer eine Abfolge von Abwehr und Angriffstechniken vor. Punkterichter bewerten die exakte Technik, Kraft, Rhythmus, Schnelligkeit, Ausdruck, etc.Folgende Platzierungen konnten die "Kumgangster" erreichenBrigitte Birochs:2. Platz – Under 40 Female1. Platz – Team Over 30 FemaleFabian Koller:Einzug in das Finale und 4. Platz – Cadet MaleMarcel Gnant:Einzug in das Finale und 8. Platz – Junior Male

Aber auch Gerhard Reinsperger, Nina Reinsperger und Sabine Hirschler lieferten einen guten Wettkampf, wenn es auch nicht für einen Finalplatz reichte!