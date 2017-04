Toller 5. Platz für Beachteam Kunert/Dressler in China!

24.04.2017, 11:35 Uhr

Nach dem 2:0 - Erstrunden-Sieg gegen ihre österreichischen Trainingskollegen Ermacora/Pristrauz-Telsnigg bezwangen Kunert/Dressler im Achtelfinale auch gegen das favorisierte russische Duo Stoyanovskiy/Yarzutkin klar mit 21:13 und 21:19.Auch im Viertelfinale hielten sie über weite Strecken das Spiel offen, verloren aber gegen die Deutschen Erdmann/Dollinger mit 17:21 und 18:21.

„Rang 5 geht in Ordnung, die Deutschen waren aber auch in Reichweite. Schade, dass es diesmal noch nicht mit einem Semifinaleinzug geklappt hat“, zeigte sich der Trainer der Stockerauer Zwölfender, Tommy Kunert, mit Rang 5 durchaus zufrieden.„Wir haben ein gutes Turnier gespielt und sind mit dem 5. Platz das bestplatzierte österreichische Team. In Rio wollen wir wieder mindestens in die Top-Ten“, meinte auch Christoph Dressler selbstbewusst.Das Beachvolleyballteam Kunert/Dressler geht beim FIVB World Tour 4-Star-Turnier in Rio de Janeiro von 18. – 21. Mai an den Start.Infos zum Team finden Sie unter: Beachteam Kunert/Dressler Tickets für die Heim-WM in Wien gibt es bereits unter: Zu den WM-Tickets