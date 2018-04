Union Tennisklub Langenzersdorf wählte neuen Vorstand

20.04.2018, 17:57 Uhr

Zeitgerecht vor Beginn der Freiluftsaison fand beim Union Tennisklub Langenzersdorf die Generalversammlung statt. Im Rahmen dieser wurde der Vorstand wiedergewählt.

BEZIRK KORNEUBURG | LANGENZERSDORF. Der Rückblick auf die vergangene Periode fiel sehr positiv aus. Die finanzielle Situation des Vereins entwickelte sich gut und für die äußerst erfolgreiche Kinder- und Jugendbetreuung wurde der Verein mehrfach ausgezeichnet.Das Team rund um Obmann Richard Podany will auch in Zukunft den Fokus auf die Sparten Breitensport und Kinder- und Jugendbetreuung legen. Vor allem die Eltern sollen motiviert werden, mit ihren Kindern gemeinsam Tennis zu spielen. Um dies noch zu forcieren, wird ein Platz den Kindern exklusiv zur Verfügung stehen und ein Online-Reservierungssystem eingeführt.

120-Jahr-Jubiäum

Bereits seit 1898 existiert der Verein auf der Sportanlage in der Klosterneuburger Straße. Er ist somit der zweitälteste Tennisklub Österreichs. 2018 wird das Bestandsjubiläum besonders im Mittelpunkt stehen. So haben engagierte Mitglieder die lange Geschichte des Klubs zusammen getragen und eine Chronik geschrieben, die in einer Festveranstaltung am 14. Juni 2018 der Öffentlichkeit präsentiert wird.