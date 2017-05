URC Bikerei Youngsters räumen in Lassnitzhöhe ab

10.05.2017, 08:35 Uhr

Florian Klien Silber, Fiona Klien Gold und Silber, Daniel Churfürst Silber im MTB Austria Youngsters Cup

Die URC Bikerei-Nachwuchsfahrer blicken auf ein erfolgreiches MTB-Rennen in Lassnitzhöhe, das zum Austria Youngsters Cup zählte, zurück. Gleich zwei Bewerbe, Pumptrack und Cross Country, wurden ausgetragen. Die drei Youngsters zeigten bereits beim Pumptrackbewerb, was sie drauf haben. Fiona Klien siegte in der U15, Florian Klien und Daniel Churürst kamen jeweils auf Platz 2 in ihrer Altersklasse und waren für den Cross Country am Nachmittag hochmotiviert. Die Cross Country Strecke war durch den Regen der Vortage technisch anspruchsvoll und sehr, sehr rutschig. Florian Klien fuhr nach einer längeren Rennpause in der U13 auf den hervorragenden 8. Platz. Fiona Klien konnte an das vergangende Wochenende in Haiming anknüpfen und erreichte den sensationellen 2 Platz in der U15. Auch Daniel Churfürst zeigte sein Können. Er erwischte einen guten Start, fuhr ein konstantes Rennen und kam als Vierter in der U17 ins Ziel, trotz starker Konkurrenz. In der Austria Youngsters Cup-Wertung liegen Fiona Klien dzt. auf Rang 2 und Daniel Churfürst auf Rang 3.