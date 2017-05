05.05.2017, 17:43 Uhr

13. Mai, 10-12 & 13-15 Uhr, Union-Heim Dojo Korneuburg

STADT KORNEUBURG. Die Sportunion Korneuburg, Judo, lädt am 13. Mai, ab 10 Uhr, zum "Workshop für Ihre Sicherheit" ein. Dabei werden Gegenstände zur Selbstverteidigung und spezielles Selbstverteidigungstraining für Frauen präsentiert. Der kostenlose Workshop findet im Union-Heim in der Laaerstraße in Korneuburg statt.Anmeldung: johann.obermayer@gmx.at, 0664/5977096. 0660/1701501.