Alles neu: Bank Austria Stockerau

10.05.2017, 14:21 Uhr

UniCredit Bank Austria eröffnete am Sparkassaplatz Filiale neuen Zuschnitts

STOCKERAU. In der neuen Filiale in Stockerau am Sparkassaplatz 1 stehen innovatives Design und intensivierte Kundenberatung mit zahlreichen Neuerungen im Mittelpunkt.Die Eröffnung der Filiale neuen Zuschnitts, vorige Woche, setzt ein neues Highlight in der Banken-Filiallandschaft in Niederösterreich. Die neue Filiale bietet mit insgesamt 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem erstklassige Beratung für Privatkunden sowie Private Banking auf zwei Stockwerken. Ein professioneller Empfangsmanager ist die erste Ansprechperson, Wartezonen sind gemütliche Lounges und das topmoderne Ambiente mit freiem W-LAN, Tablets und interaktiven Infoscreens garantiert neue Kunden- und Beratungserlebnisse.

Geänderte Bedürfnisse

„Unsere neu gestalteten Filialen erscheinen nicht nur in ganz neuem innovativen Design mit modernster Technik, sondern wir geben damit auch zukunftsweisende Antworten auf die geänderten Kundenbedürfnisse", erklärt Franz Weisz, Leiter mehrerer Geschäftsbereiche der UniCredit Bank Austria. Die Filiale Stockerau ist ab sofort wochentags durchgehend von 8:30 bis 16 Uhr geöffnet.