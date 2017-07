Bezirk Korneuburg: Danny Turetschek ist unser "Durchstarter der Woche"

24.07.2017, 00:00 Uhr

In Kooperation mit der Wirtschaftskammer NÖ stellen die Bezirksblätter die blau-gelben Gründer vor.

Um die Qualitätsansprüche, die ich selbst erwarte, an meine Kunden weiterzugeben. Das kann ich nur gewährleisten, wenn ich es selbst in die Hand nehme.Autoaufbereitung in jeglicher Form. Von Spezialreinigung im Innen- und Außenbereich über Servicearbeiten, Folierung bis hin zum Tuning.Gut, da meine jetzige zeitliche Flexibilität vor allem meinen Kunden zu Gute kommt. Auch ich habe nun die Möglichkeit, meinen Tagesablauf individuell zu gestalten.Autos waren schon immer mein Leben. Jetzt hab ich mein Hobby zum Beruf gemacht.