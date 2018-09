BNI-Unternehmerteam "Quelle" lädt zum Besuchertag ein

18.09.2018, 13:37 Uhr

Am 10. Oktober 2018 ist es so weit: Das BNI-Unternehmerteam "Quelle" lädt zum regionalen Besuchertag um 7 Uhr in die Stockerauer Kaiserrast ein.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Nach dem BNI-Motto "Wer gibt, gewinnt!" haben Unternehmer und Interessierte aus der Region auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, das BNI-Unternehmerteam "Quelle" kennenzulernen. Unternehmer aus der Region laden zum Netzwerken und Kontakte-Knüpfen ein und zwar am 10. Oktober, 7 Uhr, in der Kaiserrast.BNI als internationales Unternehmernetzwerk verfolgt als Hauptzweck den Austausch qualifizierter Geschäftsempfehlungen und ist weltweit mit Abstand die erfolgreichste Organisation dieser Art mit über 7.000 Unternehmerteams in 60 Ländern. Im letzten Jahr haben über 175.000 BNI-Mitglieder mehr als 6,6 Millionen Empfehlungen generiert, die zu mehr als 7,6 Milliarden Euro zusätzlicher Geschäftseinnahmen für die Teilnehmer geführt haben.Das Besondere an BNI ist, dass jeweils nur ein Vertreter pro Berufskategorie/Branche zur Teilnahme an einem Chapter zugelassen wird.

Wer das BNI-Unternehmerteam "Quelle" in Stockerau kennenlernen möchte, kann sich unter hallo@marleneschretter.at oder Tel. 0680/5543837 anmelden.