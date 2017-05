Ernstbrunn: Harald Berger ist unser "Durchstarter" der Woche

08.05.2017, 00:00 Uhr

In Kooperation mit der Wirtschaftskammer stellen die Bezirksblätter wöchentlich einen "Durchstarter", also einen blau-gelben Gründer, vor.

"Als mich mein Vorgänger Josef Höberth fragte, ob ich sein Unternehmen weiterführen will, war für mich klar, diese Chance muss ich nutzen. Die positiven Reaktionen der Kunden über die Übernahme freuen mich sehr. Jetzt produzieren wir die traditionellen Waren und erweitern die Produktpalette mit küchenfertigen Gerichten.""Ungewohnt. Da ich die letzten 3 Monate in Linz bei der Ausbildung zum Meister verbracht habe, kann ich mich erst jetzt, nach der Meisterprüfung, an den neuen Lebensabschnitt gewöhnen. Es macht auf jeden Fall Spaß, seine eigenen Ideen umsetzen zu können und zu sehen, wie diese beim Kunden ankommen.""Frische Wurtswaren nach traditionellen Rezepten; abgelegenes Fleisch von Tieren aus der Region, die unter guten Bedingungen aufgewachsen sind und Hausmannskost, die schmeckt wie von Oma."