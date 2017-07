EU-Förderung: 1,3 Millionen für Bezirk Korneuburg

19.07.2017, 12:37 Uhr

Insgesamt 417 Millionen Euro EU-Förderung für NÖ – mehr als 11.000 Arbeitsplätze gesichert.

BEZIRK KORNEUBURG / NÖ. Das Land NÖ profitierte auch im Jahr 2016 stark von EU-Fördermitteln. Mit insgesamt 417 Millionen Euro konnten unter anderem Regionen und deren Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden."Auch 2016 haben wir es geschafft, möglichst keinen Cent in Brüssel liegen zu lassen und haben für jeden einbezahlten Euro drei Euro ins Land geholt", freut sich EU-Landesrätin Barbara Schwarz. Exakt 145,6 Millionen Euro flossen in das EU-Förderprogramm "Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreichs"."Insgesamt konnten in Niederösterreich rund 800 Projekte mit EU-Förderungen verwirklicht werden und so 11.000 Arbeitsplätze gesichert beziehungsweise geschaffen werden. Mit dne von der EU zur Verfügung gestellten Mitteln wurden Investitionen in der Höhe von knapp einer Milliarde Euro ausgelöst", ergänzt Schwarz.

Bezirk profitierte

Auch im Bezirk Korneuburg wurden 42 Projekte mit Fördermitteln in Höhe von 1,3 Millionen Euro verwirklicht. "Mit Unterstützung des Landes und den zusätzlichen Fördermitteln der EU zu Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit konnten in unserem Bezirk zahlreiche Arbeitnehmer profitieren", ist NÖAAB-Bezirksobmann Peter König überzeugt.