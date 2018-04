"Flora Joy" eröffnet jetzt auch in Korneuburg

20.04.2018, 15:53 Uhr

Am 27. April 2018 findet ab 8 Uhr die Neueröffnung des mittlerweile 7. Geschäftes der Firma "Flora Joy" in der Korneuburger Stockerauer Straße statt.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. "Endlich kommt hier wieder ein Blumengeschäft", freuen sich aus die Passanten, die nicht nur die Plakate in den Fenstern sehen, sondern auch den Umbau des Geschäftslokals verfolgen. "Und wir freuen uns auch sehr, zumal ich in Korneuburg aufgewachsen bin", erzählt die geschäftsführende Gesellschafterin Susanne Horvath-Belasz.Bei Flora Joy findet man eine große Auswahl an Blumen, Sträußen, günstiger Bundware, Pflanzen fürs zimmer und den Balkon, Vasen, Keramik und vieles mehr. "Unsere Floristinnen gestalten täglich neue Arrangements und Sträuße." Geöffnet ist an sieben Tagen der Woche. Auch Hochzeits- und Trauerfloristik wird angeboten.