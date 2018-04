"Flora Joy" hat in Korneuburg eröffnet

27.04.2018, 15:29 Uhr

Die Bezirkshauptstadt ist nun um ein Blumengeschäft reicher.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Am 27. April 2018 war es so weit: Susanne Horvath-Belasz konnte zur Eröffnung ihres "Flora Joy" nach Korneuburg einladen. Im Geschäftslokal der ehemaligen Holland Blumen Mark leuchten nun wieder bunte Blüten. Die Floristinnen gestalten täglich neue Sträuße und Arrangements und stehen für individuelle Wünsche gerne zur Verfügung."Und das Beste ist, dass Flora Joy auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet hat", freut sich Wirtschafts-Stadtrat Andreas Minnich, als er gemeinsam mit seinen Gemeinderats-Kollegen Traude und Matthias Wobornik, Friedrich Blihall und Erik Mikura mit Glückwünschen zur Eröffnung vorbeischaute.