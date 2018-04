Frauen-Power im Korneuburger AMS

20.04.2018, 15:47 Uhr

Arbeitsmarktservice und Arbeiterkammer luden zur gemeinsamen Veranstaltung WOMAN & WORK ein, um Frauen dabei zu unterstützen, nach der Babypause gut informiert und kompetent zurück in den Job zu finden.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. So lud Hausherr Manfred Nowak all jene Frauen ein, die sich nach einer familiär bedingten Unterbrechung des Berufslebens wieder in Richtung Arbeitsmarkt orientieren. „Mit konjunkturellem Rückenwind ergeben sich nun auch für Wiedereinsteigerinnen bessere Möglichkeiten für die Zukunft. Die NÖ Wirtschaft sucht verstärkt kompetente Fachkräfte und das AMS zeigt die besten Sprungbretter ins Berufsleben“, so der Korneuburger AMS-Leiter.

Viel Information von Experten und Expertinnen

Frauen am Arbeitsmarkt: Sinkende Arbeitslosenzahlen und steigende Arbeitsaufnahmen

Wiedereinstieg nach der Babypause: Plus 40 Prozent im Jänner und Februar 2018

Erfolgreicher Berufseinstieg – das AMS hilft

Nicht nur die Expertinnen von AMS und AK informierten die zahlreich erschienenen Wiedereinsteigerinnen, auch regionale Frauenberatungsstellen und Kurs-Institute. Vom Arbeitsmarkt über die Jobsuche bis hin zu Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung, finanzielle Leistungen und vieles mehr spannte sich der Themenbogen.Ende Februar waren beim AMS Korneuburg 2.926 Personen arbeitslos gemeldet. 1.189 von ihnen waren Frauen. Gegenüber Februar des Vorjahres ist die Zahl der arbeitslosen Frauen um 2,1 Prozent gesunken. Bei den Männern betrug der Rückgang 6,2 Prozent.In den ersten beiden Monaten dieses Jahres haben bereits 271 arbeitslose Frauen im Bezirk Korneuburg den Wiedereinstieg ins Berufsleben geschafft. Das sind um vier Frauen oder 1,5 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres.Die Zahl der Frauen, denen nach der Babypause die Rückkehr in den Arbeitsmarkt gelingt, legt deutlich zu. Im Jänner und Februar 2018 haben 28 dieser Frauen, die beim AMS Korneuburg vorgemerkt waren, den Wiedereinstieg ins Berufsleben geschafft. Das sind um 40 Prozent mehr als in den ersten beiden Monaten des Vorjahres. Hinzu kommen noch drei Männer, denen nach der familiär bedingten Unterbrechung der Berufslaufbahn die Rückkehr ins Erwerbsleben gelungen ist.In Summe waren Ende Februar dieses Jahres 203 Wiedereinsteigerinnen (davon 21 Männer) beim AMS Korneuburg arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 2,9 Prozent oder sechs Personen weniger, als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres.Um die Erwerbsbeteiligung der Frauen zu fördern beziehungswiese die Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt zu verhindern, setzt das AMS zahlreiche Schwerpunkte, wie maßgeschneiderte Unterstützung beim Berufseinstieg nach der Familienpause, Förderung von hochwertiger Aus- und Weiterbildung sowie Genderbudgeting.