HAK-Schülerinnen organisieren Hausmesse für neue Reifenfachwerkstätte in Korneuburg

19.09.2018, 10:02 Uhr

Die "Einführung eines Gewerbebetriebes im Bezirk Korneuburg", so lautet der Titel des Maturaprojektes, dem sich derzeit fünf Schülerinnen der HAK Korneuburg widmen.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Die Winterreifen-Saison steht vor der Tür und die Schülerinnen der HAK Korneuburg sind im Endspurt der Vorbereitungen für die Hausmesse in der neuen Reifenfachwerkstätte " Reifen Schwarzmaier ". Im Rahmen ihres Maturprojektes "Einführung eines Gewerbebetriebes im Bezirk Korneuburg" organisieren Sarah Aleksandropulos, Nina Schaffer, Simone Poik, Isabel Zapletal und Belinda Breuer nicht eine Hausmesse, sondern arbeiten auch an Social Media-Analysen, erheben die aktuellen Marktgegebenheiten und bringen Vorschläge zur Marktdurchdringung ein.

Hausmesse am 6. Oktober bei "Reifen Schwarzmaier"

"Die Hausmesse ist unser Projektstart und eine gelungene Abwechslung zu den Auswertungen und Analysen, die wir in den nächsten Monaten machen werden", so Projektleiterin Belinda Breuer. Gemeinsam mit ihren Projektpartnerinnen und dem Schwarzmaier-Team lädt sie am 6. Oktober 2018, 9 - 14 Uhr, zur Hausmesse ein. "Die Besucher können dabei ihr Glück beim Gewinnspiel versuchen und einen Reifenwarengutschein im Wert von 200 Euro gewinnen."