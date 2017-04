Kaum zu glauben: Maria Wudernitz feierte ihren 70er!

01.05.2017, 00:00 Uhr

Maria Wudernitz musste bereits mit 15 Jahren, nach dem frühen Tod des Vaters, den Fleischerbetrieb übernehmen und führte das Geschäft mit Hilfe des Innungsmeisters und einigen Fleischerkollegen 38 Jahre lang.

BISAMBERG. Mit ihrem Fleischergewerbe und dem Lebensmittelhandel war sie ab 1972 mit Leib und Seele die Bisamberger Nahversorgerin. Neben der unermüdlichen Arbeit in ihrem Geschäft, übernahm sie von 1997 bis 2004 die Funktion der Wirtschaftsbund-Gemeindegruppen-Obfrau. Außerdem war sie sich zehn Jahre lang im Pfarrgemeinderat aktiv.Aus all diesen Gründen erhielt sie eine Dank- und Anerkennungsurkunde für ihr Engagement um die NÖ Wirtschaft. Jetzt endlich in der Pension, hat sie Zeit für ihren originellen und liebenswerten Heurigen in der Klein-Engersdorfer Kellergasse.