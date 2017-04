Ried-Schausonntag für Leon

28.04.2017, 11:39 Uhr

Tag der offenen Tür in der Türen- und Bodenwelt Ried in Korneuburg

STADT KORNEUBURG. Über rund 400 Besucher konnte sich die Türen- und Bodenwelt Ried in Korneuburg am großen Schausonntag freuen. Die Gäste nützten die Gelegenheit, sich über die große Auswahl an Türen und jetzt neu auch an Böden zu informieren. Zudem wurde beim Schausonntag für den guten Zweck geschlemmt. Die Einnahmen für Speisen und Getränke wurden an Leon aus Stetten gespendet. Der 20-Jährige ist mit einem Gendefekt geboren und leidet an schweren körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen.