sommer.schau! bei "beHAAGlich"

25.04.2017, 00:00 Uhr

beHAAGlich lädt am 6. und 7. Mai 2017, 13 - 19 Uhr, zur sommer.schau! nach Harmannsdorf ein.

HARMANNSDORF. 2012 wurde das "beHAAGlich" eröffnet. Kurze Zeit später wurde auch die sommer.schau! ins Leben gerufen. Heuer findet sie wieder statt und zwar am Samstag, den 6. Mai, und am Sonntag, den 7. Mai, jeweils von 13 bis 19 Uhr.Das Interessante und Ungewöhnliche bei der sommer.schau! sind die Präsentationsräumlichkeiten. Denn die Veranstaltung findet nicht nur im Geschäftslokal von beHAAGlich statt, sondern verwandelt auch die Autowerkstatt von Hermann Haag in ein frühsommerliches Paradies. Die Kombination vom eher nüchternen Ambiente der Werkstatt mit den feinen und zarten Dekorationen sowie Kleinmöbeln macht den Charme dieses speziellen Events aus.

beHAAGlich & mehr

Schönheit, Gesundheit & vieles mehr

sommer.schau! 2017

An diesem Wochenende öffnet nicht nur beHAAGlich mit wunderschönen Wohnaccessoires und sommerlichen Dekorationsartikeln seine Pforten. Auch Aussteller aus den verschiedensten Berufsbranchen präsentieren ihr Angebot. "Da es in unserer Region schon sehr viele Klein- und Einzelunternehmen gibt, war und ist es mir ein Anliegen, eine – wenn gleich auch kleine – Werbe- und Ausstellungsplattform anzubieten", erklärt sommer.schau!-Organisatorin und beHAAGlich-Chefin Martina Stadlhuber.Am Samstag, 6. Mai, sowie am Sonntag, 7. Mai, kann man sich bei der sommer.schau! also über jede Menge interessante Themen informieren. Bestaunen Sie die neuesten Home-Accessoires und sammeln Sie Geschenk-Ideen für Ihre Liebsten. Schmuck, Handtaschen und zauberhafte Papeterie gibt es ebenso zu sehen, wie Fairtrade-Bekleidung, verschiedenste Massage-Techniken sowie exklusive Kosmetikprodukte und Düfte. Profi-Tipps für’s Styling und ein Fotoshooting rund das umfangreiche Angebot ab.Neben den wunderschönen Dekoartikeln und Kleinmöbeln von beHAAGlich stellen bei der heurigen sommer.schau! auch folgende Unternehmen ihre Produkte vor:- Eveline Kufner (Schönheit & Pflege)- Lipo & More (Lipo- und Liftmassagen)- Alisanta (Burn-out-Prophylaxe)- Lenarie (zauberhafte Papeterie)- Sasisa's (Fairtrade Bekleidung)- Christiane Lendl (Massage)- Luna Schmuck- Sylvia Gausterer (Schönheit von Kopf bis Fuß)- Andreas Cichini (Profi-Fotografie)