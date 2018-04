Wohnbau in Korneuburg: Alt und neu gekonnt vereint

19.04.2018, 14:44 Uhr

Ein Zinshaus der Jahrhundertwende wurde mit viel Liebe zum Detail komplett renoviert, das Dachgeschoss ausgebaut und ein moderner Neubau angeschlossen.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Die Projektentwickler Werner Mock und Paul Jansen-Hrncirik sowie Architekt Albert Fürth legten bei der Um- und Neugestaltung des Hauses Ecke Gärtnergasse/Rosalia Czech-Gasse größten Wert darauf, die Stilelemente, die dem Altbau seinen speziellen Charme verleihen, zu erhalten.So wurde etwa das Erscheinungsbild des Neubaus durch gegliederte Fassade und Stuckaturen stilistisch dem des Altbaus angeglichen. Gartenseitig sowie im Dachgeschoss wurde jedoch mit dem neuesten Stand der Technik gebaut.So stehen nun auf drei Geschossen insgesamt neun Wohnungen von 48 bis 95 m2 Wohnnutzfläche zum Verkauf. Neben Geschosswohnungen, gibt es auch Maisonetten.

Modernes Wohngefühl & behaglicher Komfort

Große Eröffnungsfeier

Helle Räume, große 3-fach Isolierglasfenster, eine energiesparende Wärmedämmung und zeitgemäße Raumaufteilung vermitteln nun ein modernes Wohngefühl. Behaglichen Komfort bietet die in allen Wohnungen installierte Fußbodenheizung, die mit biogenerierter Fernwärme betrieben wird. In sämtlichen Wohnräumen wurde ein exklusiver Eichenparkettboden verlegt.Private Freiräume werden in Form von Eigengärten im Erdgeschoss, Balkonen und großzügig dimensionierten Terrassen im Dachgeschoss angeboten. So gut wie alle Freiflächen sind gartenseitig Richtung Süden ausgerichtet.Gestern luden Werner Mock, Paul Jansen-Hrncirik und Albert Fürth zur Eröffnungsfeier in die Rosalia Czech-Gasse ein. Sie führten die Gäste, darunter auch Bürgermeister Christian Gepp, Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser, Baustadtrat Hubert Holzer sowie Vertreter von Sparkasse und Raika, durch das Gebäude und erläuterten die neu fertiggestellten Wohnungen in allen Details. Auch die liebevolle Restaurierung des stilvollen Altbaus begeisterte die Besucher.Und ganz im Sinne der Nachhaltigkeit freut sich Werner Mock darüber, dass überwiegend mit Betrieben aus der Region zusammengearbeitet worden war.