Ärztenotdienst Krems KW 20

16. Mai - 17. Mai 2020

Krems, Lengenfeld, Senftenberg, Stratzing-Droß, Stein:

(Doppeldienste) Bitte rufen Sie den Notdienstarzt über die Leitstelle, Rotes Kreuz, Tel. 141

(ohne Vorwahl)

Gföhl, Krumau am Kamp, Lichtenau i. W., Rastenfeld, Albrechtsberg:

-

Langenlois, Schönberg am Kamp:

MR Dr. Peter TSCHIESCHE, 3562 Schönberg/Kamp, Tel.: 02733/8200

Gedersdorf, Grafenegg, Hadersdorf-Kammern, Rohrendorf, Straß:

Dr. Agota KIS, 3493 Hadersdorf, Tel.: 02735/5000

Dürnstein, Weißenkirchen, Spitz, Mühldorf, Weinzierl, Aggsbach, Maria Laach:

Dr. Krendl & Dr. Smolik Gruppenpraxis, 3641 Aggsbach-Markt, Tel.: 02712/444

Mautern, Bergern im Dunkelsteinerwald, Rossatz, Furth/Göttweig, Paudorf, Schenkenbrunn:

Dr. Gregor Lukas SKORJANZ, 3508 Paudorf, Tel.: 02736/7230

Apothekendienste

16./17. 05. Apotheke Mitterau, Göttweiger G. 29, Tel.: 02732/85774

17./18. 05. Lerchenfelder Apotheke, Lerchenfelder Hauptplatz 12, Tel.: 02732/83320

Zahnarzt

Dr. med. dent. Stella Muckenhuber, Landhaus-Boulevard 11a/6, 3100 St. Pölten, Tel.: 02742/258 351

__________________________________________________________________________________

Hinweis: Ab 1.7.2019 umfasst der kassenärztliche Wochenend- und Feiertagsdienst

ausschließlich die Zeit zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr. Ordinationsbetrieb ist von 9:00 bis 11:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte telefonisch an die Gesundheitshotline 1450,

in lebensbedrohenden Situationen an die Rettung 144 und in der Nacht von 19:00 bis 7:00 Uhr an den NÖ Ärztedienst 141.

Aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes sind Ärztinnen und Ärzte mit §2 Kassenvertrag ab sofort nicht mehr verpflichtet, an Wochenenden oder Feiertagen Bereitschaftsdienste abzuhalten. In sehr vielen Fällen passiert dies dennoch auf freiwilliger Basis.

Notdienstsuche im Internet:

Ärztekammer Niederösterreich

noe.zahnaerztekammer.at

Rettung: 144

NÖ Ärztedienst: 141

Gesundheitshotline: 1450



Diensthabende Apotheke in Ihrer Nähe unter:

www.apotheker.or.at

Coronavirus Hotline:

Tel.: 0800-555 621

Angaben ohne Gewähr