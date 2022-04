VON MANFRED KELLNER

MOLLANDS Wenn sich Tischlermeister Richard Tscheppen aus Mollands von seiner Arbeit erholen möchte und entspannen will, setzt er sich nicht aufs Fahrrad, geht nicht zum Sport und gartelt auch nicht. Der 42-jährige hat ein ganz anderes Rezept: Er stellt sich an seine Drechselbank.

Kunsthandwerk vom Feinsten

Was dann entsteht, ist Kunsthandwerk vom Feinsten: Holzschalen in allen Größen beispielsweise, Flaschenhalter, Schreibgeräte wie Kulis, Roller-Pens und Füllfedern sowie Vasen. Kein Stück ist wie das andere, immer sind Maserungen oder die Verleimungen des Ausgangsblocks unterschiedlich, immer wird etwas anders gedrechselt, gesägt, gehobelt, geschliffen… So entstehen nach einer Idee immer gleich mehrere Unikate, je nach Größe und Schwierigkeitsgrad der Herstellung einmal vier, fünf oder auch gleich ein paar Dutzend. Aber, so unterstreicht Tscheppen: „Kein Stück ist so wie das andere, es gibt keine exakt gleichen Stücke!“

Die Kunst des Drechselns war schon in der Antike bekannt, damals wurden allerdings zunächst nur kleinere Werkstücke bearbeitet. Gedrechselt wird manuell auf einer Drehbank. Dabei dreht sich das Werkstück horizontal um seine Achse und bekommt durch die Art und Weise, wie der Drechsler mit seinen Werkzeugen - den „Drechslerbeilen“ - das Holz bearbeitet, nach und nach die gewünschte Kontur. Tscheppen: „Das Holz, mit dem man beginnt, ist viereckig, mehreckig oder völlig ungleichmäßig. Im Laufe des Drechselns wird es dann rund gemacht!“ Anschließend können noch weitere Arbeitsgänge wie das Sägen und Schleifen hinzukommen, aber auf jeden Fall das Ölen. „Für mich ist das beste Öl für diesen Zweck das Hanföl!“, betont er.

Heimisches Obstholz: lebhafte Farben und Strukturen



Beim Holz für sein Hobby setzt Richard Tscheppen - wie übrigens auch in seinem Beruf als Tischler - auf Regionalität und Nachhaltigkeit. „Heimisches Obstbaumholz“ sei ihm am liebsten, betont er, „Massivholz“ natürlich, etwas „Zwetschge und Marille oder auch Zirbenholz“. Er betont: „Dieses Holz ist von seinen Strukturen und Farben am lebhaftesten!“ Und damit für die künstlerische Bearbeitung wie geschaffen. Hölzer dieser Art findet man kaum in Holzhandlungen. „Die bekomme ich aus alten Obstgärten, in denen hin und wieder ja auch einmal ein Baum umgeschnitten werden muss!“ Eine gute Vernetzung in der Region ist da sehr wichtig… Und natürlich auch die Unterstützung durch seine Lebensgefährtin Sabine Weingart, die seine Hobby-Aktivitäten ebenso unterstützt wie sein berufliches Engagement.

Tscheppen, der sich 2009 als Bau- und Möbeltischler selbstständig gemacht hat, sieht natürlich schon einen Zusammenhang von Beruf und Hobby - unter anderem, weil eine Reihe von Drechselprodukten inzwischen auch von der Tischlerei zum Kauf angeboten wird. Doch er betont: „Beruflich bin ich vollkommen in Produktion, Verarbeitung, Auslieferung und Einbau eingebunden. Das mache ich auch gern - und bin erst fertig, wenn der Kunde zufrieden ist. Doch das erzeugt einen gewissen Druck, der manchmal vielleicht ja auch ganz gut ist.“ Das Drechseln dagegen, die künstlerische und kunsthandwerkliche Arbeit mit Holz, funktioniert unter Zeitdruck gar nicht. Er unterstreicht: „Deshalb bedeutet das Drechseln für mich Entspannung, und es ist für mich meine Freizeitbeschäftigung!“

Ideen persönlich interpretieren



Natürlich hat Richard Tscheppen sich auch im Drechseln immer weiter qualifiziert, hat Kurse absolviert, hat seine Technik verfeinert. Augenblicklich experimentiert er gern mit der Verbindung von Holz und dem Kunstharz Epoxid - und erzielt ganz überraschende Ergebnisse. Anregungen für sein Hobby findet der drechselnde Tischler überall: in der Natur, in Gesprächen, beim Heurigen, aber auch im Internet. „Für mich kommt es immer darauf an, dass Ideen oder auch Vorlagen ganz persönlich umgesetzt und interpretiert werden!“ Und so entstehen in Mollands weiterhin große und kleine Kunstwerk auf der Drechselbank von Richard Tscheppen: Das bisher größte ist eine Holzschale mit einem Durchmesser von achtzig Zentimetern, das kleinste der etwa anderthalb Zentimeter „lange“ Stiel der Pfeife eines Räuchermännchens.

