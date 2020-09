KREMS. Gerne folgten die Besucher den Aufforderungen des Kapellmeisters Peter A.Surböck beim Wunschkonzert im Stadtpark am Vergangenen Freitag sich in drei Reihen mit entsprechenden Mindestabstand aufzustellen. Während des schwungvollen Konzerts überraschten die Musiker auch einem Pärchen zum Hochzeitstag und einem jungen Tiroler zum Geburtstag mit einem entsprechenden Ständchen.

Zuhörer kommen gerne

Die Besucher waren in guter Laune und viele kmmen gerne, wenn die Kremser Stadtkapelle spielt – wie etwa die Stadträte Prof. Helmut Mayer (SPÖ) oder Martin Sedelmaier (ÖVP) und Monika Fichtinger in Begleitung von Hans Heindl. Erstmals dabei waren Christina Scheche und Christoph Härtel, Studenten aus Deutschland, die erst seit kurzem in Krems sind. Anders als sonst war die Verpflegung, denn es konnten ausschließlich Getränke in Flaschen konsumiert werden, die von den Marketenderinnen Romana und Elisabeth angeboten wurden. Fazit: Ein gelungener Abend, der Corona für einige Stunden fast vergessen ließ.