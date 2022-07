VON MANFRED KELLNER

DROSS - Am Freitag, 1. Juli 2022, fand am Weingut „Vorspannhof Mayr“ in Dross die Eröffnungsfeier der niederösterreichischen Veranstaltungsserie „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ statt – mit dabei etwa Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, und der niederösterreichische Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann. Für den Kultur-Act waren Tini Trampler und die Playbackdolls engagiert.



Winzerin Silke Mayr vom „Vorspannhof“ – einer ihrer Grünen Veltliner ist gerade als einer der Festspielweine bei den Salzburger Festspielen ausgewählt worden - begrüßte ihre Gäste herzlich und freute sich, dass es bei ihr „heute vom Weingenuss zum Kulturgenuss“ gehe. Martin Vogg, Kurator der Niederösterreich-Reihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ informierte über die Idee hinter den insgesamt 39 Veranstaltungen und versprach „besondere Momente bei komplett verschiedenen Winzern“.

Besondere Momente etwa bei den Weinverkostungen, die zu diesen Veranstaltungen gehören. Auch im Vorspannhof wurden eine ganze Reihe von exzellenten Weinen verkostet. Auch an den kleinen Hunger war gedacht: Die Küche des Vorspannhofs hatte für verschiedene Weckerl, Käseteller und Kuchen gesorgt. Verständlicherweise nicht auf der Verkostungsliste: einer der aktuellen Festspielweine für die Salzburger Festspiele, ein Grüner Veltliner von Winzerin Silke Mayr.

Tini Trampler und die Playbackdolls begannen mit dem schwungvollen „Hochzeitswalzer“, sangen und spielten dann unter anderem von einem „Vogel“ und vom „Tanz der Schnecken“, dem Schicksal einer „Brücke“ und von einem Stamperl mit neuer Funktion: „Ja, mein Glas ist ein Fernglas / und die Zukunft seh ich scharf / mal grau, mal rosig, nach Bedarf“. Als Zugaben gab’s mit einem scharfen Blick nach Wien das „Caféhaus“ und die „Wiener Rebellion“. Intelligente deutsche Texte, sehr poetisch zum Teil, voller Wort- und Sinnspielerei; Texte, die Geschichten erzählen; Chansons eben, was speziell die französisch gefärbte Musik des Akkordeons noch unterstrich; grandios dargeboten von der Sängerin. Kongenial begleitet wurde sie von Stephan Sperlich am Piano und an einer Art elektronischen singenden Säge, Lina Neuner am Bass und Tino Klissenbauer am Akkordeon. Ein großartiges Quartett mit einem fantastischen Programm, das völlig zu Recht am Beginn der Serie „Kultur beim Winzer“ stand.

