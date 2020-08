Der Genehmigungskrimi um Livemusik-Veranstaltungen in Krems geht in die nächste Runde. Dieses Mal trifft es das Porto Velo.

KREMS/ HOLLENBURG. Freitag, 21. August, vormittags: Das Team des Porto Velo bereitet sich auf das Konzert am selben Abend vor. Andi Hadl mit seiner Formation Solidary Man. Diese Veranstaltung ist wie der Frühschoppen mit der New Orleans Dixieland Band mit Wolfgang Friedrich und exklusiv an der Trompete Jerry Pfister aus New Orleans am Sonntagvormittag danach ausreserviert.

Sehr kurzfristige Absage

Um 10.30 Uhr vormittags erhält Porto Velo-Chef Josef Königslehner eine E-Mail vom Magistrat der Stadt Krems, Anlagenrecht. Die Freitagabend-Konzerte hätten unverzüglich eingestellt zu werden, um einen „der Rechtsordnung entsprechenden Zustand herzustellen“, so der Wortlaut.

„Was genehmigt ist, ist genehmigt“, ärgert sich Josef Königslehner, „wir haben die letzten zwei Jahre AKM gezahlt und alles ordnungsgemäß angemeldet und auch die Genehmigung erhalten.“

Dem widerspricht die E-Mail, die behauptet, es sei nur auf Hintergrundmusik mittels Tonträgern angesucht worden.“

"Einer genehmigt, der andere verbietet"

„Wenn ein Mitarbeiter auf der Gemeinde Ja sagt und der andere mit Schließung droht, dann ist das grotesk“, so der Wirt, „die Stadt schadet der Wirtschaft, verliert selbst Kommunalsteuern und Umsatzsteuer.“

Nach Erhalt der Mail musste Josef Königslehner den gebuchten Künstlern kurzfristig absagen, was auch die Musiker um ihren Verdienst bringt. "Ich habe sofort versucht, am Magistrat anzurufen, um Auskunft zu erhalten, doch es war ab 11.20 Uhr niemand mehr von der Behörde für mich erreichbar", so Königslehner.

Betriebsschließung angedroht

Wäre der Wirt dieser Aufforderung nicht unverzüglich nachgekommen, hätte die Behörden mittels Bescheid „die Stilllegung von Maschinen oder die Schließung von Teilen des Betriebes oder die Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen.“