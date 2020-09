Die 52-Jährige wohnte mit ihrer 80-jährigen Mutter gemeinsam in einem Haus im Bezirk Krems-Land. Die Tochter war mit der Pflege ihrer schwer kranken und gehbehinderten Mutter total überfordert. Die 80-jährige verweigerte Arztbesuche. Als sie die Tochter einmal ins Spital brachte, ging die Mutter auf Revers wieder nach Hause.

Überfordert

Am 16. April 2020 waren die Überforderung der Tochter und deren Verzweiflung so groß, dass sie nach Alkohol- und Tablettenkonsum das Haus in Brand setzte. Sie nahm dabei in Kauf, dass die gehbehinderte Mutter nicht mehr aus eigener Kraft hätte flüchten und bei dem Brand hätte umkommen können.

Tränen

Am Kremser Landesgericht verantwortete sich die 52-Jährige unter Tränen mit ihrer kompletten Überforderung. Die Tat sei ein Hilferuf gewesen, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Sie sei nach der Brandlegung zum Haus zurückgekehrt, um sich zu vergewissern, dass die Rettungskräfte ihre Mutter in Sicherheit gebracht hätten.

Die Verhandlung endete mit 16 Monaten Haft, davon ein Monat unbedingt und ist nicht rechtskräftig. Die Mutter lebt jetzt in einem Heim. -Kurt Berger