So sah das alte Sommerbad mit Strandbadlacke in Krems aus, bevor die neue Badearena Krems 1993 mit großzügiger Liegewiese und Beckenlandschaft in Betrieb gegangenen ist. Der Sprungturm wurde 2012 saniert.

