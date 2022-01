Einmal mehr endete ein Beziehungsstreit zwischen einem 36-Jährigen und seiner 21-jährigen Lebensgefährtin, beide aus Krems, vor Gericht. Das Paar war am 13. Juni 2021 getrennt in der Kremser Altstadt unterwegs, um zu feiern. Dem 36-Jährigen erzählten mehrere Bekannte bei der Lokaltour, dass ihn seine Partnerin mit anderen Männern betrüge. Er fuhr nach Hause, seine Freundin kam erst in den frühen Morgenstunden heim.

Handy kontrollieren

Ihr Partner stellte sie zur Rede und wollte ihr Handy, um zu kontrollieren, ob sie mit anderen Männern schreibe. Da sie das Mobiltelefon nicht hergeben wollte, entspann sich ein Gerangel. In Folge stieß der Betrunkene die 21-Jährige zu Boden, riss sie an den Haaren und schleifte sie durch die Wohnung. Zudem soll er noch ein Küchenmesser genommen und ihr damit gedroht haben.

Blaue Flecken, Abschürfungen

Nun stand der einschlägig vorbestrafte 36-Jährige vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Nötigung und Körperverletzung vor, da seine Lebensgefährtin blaue Flecken, Abschürfungen und Kratzer erlitten hatte. Bei der Verhandlung schwächte der Angeklagte die Übergriffe ab, gab jedoch zu, seine Freundin gestoßen zu haben und sie zu Boden gefallen sei. Das Messer habe jedoch sie aus der Küchenlade genommen und es wieder zurückgelegt.

Opfer glaubwürdig

Das Opfer blieb bei seinen Vorwürfen, konnte jedoch den Tathergang nicht mehr bis ins Detail wiedergeben. Für den Angeklagten stand der Widerruf einer 12-monatigen bedingten Haftstrafe im Raum. Die Richterin schenkte den Aussagen der 21-Jährigen Glauben und verurteilte den Beschuldigten zu sechs Monaten bedingter Haft mit dreijähriger Bewährung. Die 12 Monate aus der Vorstrafe wurden nicht widerrufen, sondern die Bewährungszeit auf fünf Jahre verlängert. Nicht rechtskräftig. -Kurt Berger