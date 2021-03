Die Bezirksblätter stellen die abenteuerlichsten Spielplätze mit dem größten Angebot im Bezirk Krems vor.

Schaukeln Klettern, Rutschen und im Sand nach Herzenslust Burgen und Kuchen bauen gehören zu einem Ausflauf am Spielplatz dazu. Das Angebot ist jedenfalls groß. Die am besten ausgestatteten Vergnügungsstätten für Kinder eignen sich oft auch für größere durch einen angeschlossenen Fußball oder Beachvolleyballplatz. Wir stellen die 10 schönsten Spielplätze in einem Ranking vor.

Platz 1: Maximundus, Obere Hauptstraße in Rohrendorf

Genau gekommen liegt der Spielplatz hinter der Kirche und dem Gemeindeamt. Das hügelige Gelände ist ausgestattet mit Rutschen, Schaukeln und Klettergerüsten und Sandkisten für kleine und größere Kinder (mit Wasser im Sommer). Durch das unebene Gelände müssen kinder auf einen Hügel steigen, bevor es auf der Rutsche bergab geht

