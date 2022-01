BirdLife Österreich stellt die Ergebnisse der Studie „Stunde der Wintervögel 2022" vor.

BEZIRK. Einen siebenprozentigen Zuwachs an Teilnehmenden und deutlich mehr gezählte Wintervögel erzielte das BirdLife Projekt. Die Anzahl der gezählten Vögel pro Garten stagnierte hingegen auf niedrigem Niveau. Häufigster Wintervogel in Österreich wurde die Kohlmeise, gefolgt von Haussperling und Feldsperling. Die Amsel lag auf Platz vier.

Hohe Beteiligung

23.464 Naturbegeisterte, das entspricht einem Plus von sieben Prozent (6,82%) gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2021 (21.863), meldeten insgesamt 580.885 Vögel aus dem winterlichen Siedlungsraum an die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich. Das war der höchste Wert, der bisher im Rahmen dieser Bürgerwissenschaft erreicht wurde.

Wissenschaftlich wertvoll

„Wir sind sehr stolz auf unsere ‚Stunde der Wintervögel‘, die Jahr für Jahr bekannter wird und immer mehr Menschen erreicht, die sich an wissenschaftlicher Forschung beteiligen. Seit 2011 sind inzwischen unglaubliche 128.082 Meldungen von 3.324.458 Wintervögeln bei uns eingelangt!“, freut sich Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich.

Deutlicher Zuwachs in NÖ

5.681 niederösterreichische Teilnehmer meldeten heuer insgesamt 134.834 Vögel. Das entspricht 29 Vögel pro Garten (29,43), etwas weniger als der Österreichwert von 31 Vögel pro Garten, jedoch knapp ¼ mehr gegenüber dem Vorjahr (plus 17,70%), als bedingt durch das schneearme und überdurchschnittlich warme Wetter rund um das Dreikönigswochenende und das Mastjahr der Buchen, Tannen, Eichen und Fichten besonders die samenfressenden Meisen die Futterhäuschen im Siedlungsgebiet verschmähten. So flogen in Niederösterreich heuer 2/3 mehr Kohlmeisen als im Vorjahr ein und kürten sich damit zum häufigsten Wintervogel.