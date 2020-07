Die neue Tourismus-Homepage der Stadt Krems ist online

Mit der Eingliederung des Krems Tourismus in die Stadtmarketing Krems GmbH wurden auch Überlegungen angestellt, die Präsenz des Kremser Tourismus im Onlinebereich auf eine moderne informative Ebene zu heben. In Kooperation mit der Niederösterreich Werbung wurde eine zeitgemäße Plattform entwickelt, mit der möglichst alle für Touristen interessanten Bereiche abgedeckt sind.

Interessante Themen für Kremser Gäste

Dabei widmet man sich drei großen Themenblöcke: Sehen & Erleben mit den Unterkategorien Genuss/Kultur/Natur/Shopping, Unterkünfte & Angebote sowie Service & Veranstaltungen. Dem Team des Stadtmarketings war dabei wichtig auch besondere Informationen, Erlebnisse und Geheimtipps den Besuchern von Krems zu präsentieren. Anhand der neuen Tourismus-Homepage wird auch klar ersichtlich, warum Krems so viel mehr ist. Das Angebot an Gastronomie, Unterkünften, Geschäften aber auch im kulturellen Bereich ist riesig. Um dem Touristen das Buchen möglichst einfach zu gestalten, gibt es eine moderne Suchen- und Buchenfunktion nach Hotel, Reisezeitraum und Umkreis.

Weitere Highlights

Die stimmungsvollen Keyvisual wurden dabei in Zusammenarbeit mit dem bekannten Fotografen Andreas Hofer umgesetzt, der auch bereits große Konzerne und internationale Regionen ins richtige Licht gerückt hat.

Zwei Highlights werden in den nächsten Wochen noch in die Seite eingepflegt: ein moderner 360 Grad-Rundgang durch und über Krems sowie die fixe Stationierung einer Webcam mitten in den Kremser Weinbergen mit Blick übers Donautal. Außerdem ist die englische Version derzeit in Arbeit und wird in wenigen Wochen auch für die internationalen Gäste zur Verfügung stehen.

Die neue Tourismus-Homepage finden Sie unter www.krems.info