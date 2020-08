KREMS. Während des Dauerregens in der vergangenen Woche trat einmal mehr in diesem Jahr der Kremsfluss aus seinem Bachbett und flutete den Wiesenrand und an einigen Abschnitten auch den Gehweg direkt neben dem Fluss, etwa in Krems. Vorsorglich wurden bereits in den Stunden zuvor die Zugänge vorübergehend mit dem Hinweis auf mögliche Überflutung abgesperrt.

Donau: Tankstelle gekippt

Ein Knall bei der Motorboottankstelle an der Förthofer Donaulände, ausgelöst von einem in der Donau treibenden Baumstamm, sorgte am 5. August für einen Feuerwehreinsatz. Denn der Ponton der schwimmenden Tankstelle geriet in eine gefährliche Schräglage und drohte zu sinken. Die Feuerwehr Krems nahm Sicherungsmaßnahmen vor. Zum Glück blieb das Treibstofflager dicht.

Treibgut an der Donau

Auch die Donau stieg kräftig an. Treibgut verfing sich an den Seilen der gesicherten Anlegestellen für Schiffe. Bei der MS Mariandl trafen die Bezirksblätter auf Besitzer Anton Karner, der gerade unterwegs war, um die Seile vom Treibgut zu befreien. Auf unsere Frage, ob ein Hochwasser der Donau drohe, meinte Karner: "Wenn es nun aufhört zu regnen, wird sich die Lage rasch wieder entspannen. Ich rechne eigentlich nicht damit." In das beliebte Ausflugsschiff für feste aller Art wurde im vergangen Jahr kräftig investiert.