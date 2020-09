Frisch, saftig, österreichisch. Der Konsument greift gerne zu österreichischem Obst. Was aber, wenn der vermeintlich heimische Apfel gar nicht aus Österreich kommt, auch wenn er als solcher im Supermarkt gekennzeichnet ist und der Anbieter gar nicht weiß, dass er ausländische Äpfel offeriert.

Doppelte Täuschung

Genau dann liegt Betrug vor. Erstens am Konsumenten, zweitens an der Supermarktkette, denn die bezahlt dem Händler für heimisches Obst einen höheren Preis. Schwerer gewerbsmäßiger Betrug lautete am Kremser Landesgericht deshalb auch die Anklage gegen einen Obstlieferanten aus dem Bezirk Krems sowie einen Handelsagenten aus der Steiermark.

Falsche Lieferantennummern

Laut Staatsanwaltschaft soll der Obstlieferant mehr als 200 Tonnen tschechischer Äpfel der Sorte Braeburn als österreichische mittels AMA-Nummern heimischer Obstbauern versehen haben und sie überteuert an Handelsketten verkauft haben. Der Preis der heimischen Ware liegt um zirka 16 Cent pro Kilo höher als bei Äpfeln dieser Sorte aus dem Ausland. Die Abnehmer sollen deshalb laut Staatsanwaltschaft um insgesamt 28.000 Euro geschädigt worden sein.

Geständnis

Der Anwalt des Lieferanten gab an, dass sich sein Mandant schuldig bekenne, allerdings nicht zur Schadenshöhe. Die Berechnungen der Staatsanwaltschaft seien falsch, sein Mandant hätte geringere Erlöse aus der Täuschung erzielt, maximal 22.000 Euro. Er sei in die Sache geraten, da es 2016 auf Grund von Frost einen großen Ernteausfall bei heimischen Äpfeln gegeben habe und deshalb eine große Handelskette Äpfel aus Tschechien bei ihm geordert hätte. Sein Mandant habe den Handelsagenten aus der Steiermark mit der Beschaffung beauftragt. Anschließend habe die Supermarktkette die Bestellung jedoch storniert und sein Mandant sei auf den Äpfeln sitzen geblieben. Sein Mandant habe die Äpfel in der Steiermark auf Vermittlung des Agenten zwischengelagert und schließlich über dessen Vermittlung im Februar 2017 an andere Kunden in mehreren Tranchen als inländisches Obst weiterverkauft.

Vermittler involviert?

Die Frage vor Gericht war nun, wusste der Handelsagent, dass die vermittelten heimischen Äpfel in Wahrheit seine aus Tschechien gekauften aus dem Zwischenlager waren? Der Anwalt des Handelsagenten plädierte auf nicht schuldig. Sein Mandant hätte nicht gewusst, dass die von ihm beschaffte tschechische Ware mit falschen AMA-Nummern als heimische vom Obsthändler weiterverkauft worden sei.

Der Anwalt des Obstlieferanten wandte ein, dass der Handelsagent sehr wohl wusste, dass im Zwischenlager seine eingekauften tschechischen Äpfel gelagert waren und ihm deshalb klar sein musste, dass es sich beim Weiterverkauf nicht um einheimische Ware handeln konnte.

Schließlich folgte das Gericht den Angaben des Handelsagenten und sprach ihn frei. Der Obstlieferant wurde zu 13 Monaten bedingter Haft verurteilt. Nicht rechtskräftig. -Kurt Berger