Mit der Sommernachtsgala ging am 23. und 24. Juni der Auftakt für die Open-Air-Saison am Wolkenturm über die Bühne.

GRAFENEGG. Die Open-Air-Saison startete am 23. und 24. Juni mit einem fulminanten Programm bei der Sommernachtsgala. Am Wolkenturm begeisterten Sopranistin Marlis Petersen, Bass-Bariton Erwin Schrott und die junge Trompetenvirtuosin Selina Ott mit bekannten Melodien und Arien von Richard Strauss über Mozarts «Don Giovanni» und Gounods «Faust» bis zu «Bésame mucho». Für das Tonkünstler-Orchester unter Chefdirigent Yutaka Sado bedeutete das Konzert den Auftakt ihrer Sommerresidenz in Grafenegg. Bei Somewhere over the Rainbow stiegen abschließend Seifenblasen empor. Moderiert wurde der Abend von Teresa Vogl. 3Sat zeigt die Sommernachtsgala am 16. Juli um 21.45 Uhr.

Musikalischer Sommer

Das 16. Grafenegg Festival bietet wieder eine Vielfalt an höchster musikalischer Qualität. Zur Eröffnung erklingt am 13. August eine konzertante Aufführung Ludwig van Beethovens «Fidelio» mit Anja Kampe und Jonas Kaufmann in den Hauptrollen.

Die Sommerkonzerte (2. Juli bis 6. August 2022) sowie die Konzerte der Grafenegg Academy (17. und 24. Juli 2022). Am 2. Juli überzeugt das Tonkünstler-Orchester mit dem Dirigenten Domingo Hindoyan am Wolkenturm. Als Solistin ist die Spanierin María Dueñas zu hören.